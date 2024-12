Renovatie Heinenoordtunnel door Rijkswaterstaat afgerond

De renovatie van de Heinenoordtunnel in de A29 is na 2 jaar hard werken succesvol afgerond. Zaterdagavond 21 december rond 23.30 uur was de tunnel na de laatste afsluiting weer beschikbaar voor het verkeer. De tunnel uit 1969 was na 55 jaar echt toe aan een grote renovatie. Nu de renovatie is afgerond, voldoet de tunnel weer aan de laatste wetgeving en de nieuwste veiligheidseisen. De tunnel kan er weer tientallen jaren tegenaan zonder groot onderhoud. Het reguliere onderhoud gaat altijd door.

Veel 'onzichtbare' verbeteringen

Als je nu als automobilist door de tunnel rijdt, vallen misschien direct de nieuwe witte wanden op, maar er is vooral veel gedaan wat je als automobilist niet direct ziet. Zo zijn alle technische installaties vervangen, zoals ventilatoren, camera’s en luidsprekers en honderden kilometers aan kabels. Ook zijn de systemen om deze installaties te bedienen en besturen vervangen.

Middentunnelkanaal

De tunnel heeft een middentunnelkanaal gekregen. Dit is een afgesloten vluchtgang met vluchtdeuren tussen de tunnelbuizen in. Dit kanaal heeft 2 verdiepingen; beneden is de vluchtgang voor de weggebruikers, bovenin is een dienstgang met de kabels en leidingen voor de installaties en systemen. In het middentunnelkanaal kon gewerkt worden terwijl het verkeer door de tunnel reed.

Gevel

De tunnel heeft nieuwe hulppostkasten, lichtroosters, ledverlichting, afwatering en riolering gekregen. Bij de overgangen tussen de tunnelelementen, de zogenoemde zinkvoegen, is asbest verwijderd en deze voegen zijn geconserveerd om corrosie tegen te gaan. Verder zijn de dienstgebouwen gerenoveerd en is de gele gevel van deze gebouwen vervangen door een gevel die beter in de omgeving past. Bekijk ook de eindvideo op www.rijkswaterstaat.nl/renovatieheinenoordtunnel die tijdens de laatste afsluiting is gemaakt.

Trots op monsterklus

Ronald Nomes, hoofdingenieur-directeur (HID) van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid: ”Na jaren van voorbereiding hebben we als Rijkswaterstaat samen met aannemer Savera III in 2 jaar tijd een monsterklus geklaard. Daar mogen we trots op zijn. Eén van de hoogtepunten was de bouw van het middentunnelkanaal in slechts 7,5 dag tijdens de afsluiting in de zomer van 2023. Werken aan bestaande infrastructuur is complex en vraagt om slim plannen, slim bouwen en slim reizen. Door bijvoorbeeld de nieuwe installaties naast de bestaande op te bouwen, hoefde de tunnel niet maanden achter elkaar dicht.”

Weggebruikers bedankt

Daisy Hofmans, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat: “Hinder tijdens de renovatie was onvermijdelijk, maar door zo vaak mogelijk in weekenden en vakanties te werken, en zoveel mogelijk buis voor buis, was de impact voor de omgeving fors minder dan we anders gehad zouden hebben. En doordat velen uit de omgeving niet of anders gereisd hebben, hebben we mede dankzij hen de hinder kunnen beperken voor mensen die geen keuze hadden. Dus een groot compliment voor hen en dank aan alle weggebruikers voor hun geduld.”

Komende jaren veel werkzaamheden

Nomes: “De Heinenoordtunnel was de eerste van 8 tunnels in Zuid-Holland die we de komende jaren renoveren, en naast de tunnels hebben we nog veel meer te doen. Veel van onze infrastructuur is gebouwd in de jaren ‘50 en ’60 en is toe aan renovatie of vervanging. De komende jaren wordt er op meerdere trajecten gewerkt. Ook het reguliere onderhoud aan onze wegen, bruggen, tunnels en sluizen gaat gewoon door. Dat betekent onvermijdelijk hinder voor de weggebruikers. We doen er als Rijkswaterstaat, samen met andere wegbeheerders en onze aannemers, alles aan om de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar hebben daarbij ook de hulp van bedrijven en weggebruikers nodig. Als degenen die dat kunnen anders of niet reizen, zorgen we er samen voor dat het verkeer kan blijven doorstromen.”