Brand leegstaand strandpaviljoen Zandvoort

Om 16.42 uur kwam er melding van een grote brand bij het gebouw aan de Boulevard Barnaard. Meerdere brandweervoertuigen en politie-eenheden waren onderweg.

De gehele boulevard was in beide richtingen afgesloten in verband met rookontwikkeling en de windrichting landinwaards. Vanwege de rookontwikkeling is er een NL-alert ingezet.

Bij de aanwezige agenten meldden zich twee tieners die vertelden dat ze fikkie hadden gestookt, en dat het heel snel oversloeg naar het gebouw.

Beiden zijn aangehouden. Later kwamen er nog twee minderjarige verdachten in beeld. De vier wachten thuis, onder voorwaarden, het verloop van de zaak af. De forensische Opsporing en recherche doen verder onderzoek.