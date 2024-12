Provincie Groningen reserveert mogelijke nieuwe drinkwaterbronnen

In opdracht van het Rijk werkt de provincie Groningen aan het reserveren van nieuwe grondwaterbronnen voor drinkwater. 'Dit is nodig, omdat de vraag naar drinkwater de komende jaren blijft stijgen. Samen met Waterbedrijf Groningen wordt gezocht naar Aanvullende Strategische Voorraden Drinkwater (ASV’s). Dit zijn gebieden waar grondwater gewonnen kan worden om drinkwater van te maken', zo meldt de provincie Groningen.

Onderzoek

'Op basis van uitgebreid onderzoek wees de provincie eind 2022, vier potentiële gebieden aan: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Bellingwolde en Veendam. Het gebied Leek-Groningen ligt gedeeltelijk in Drenthe en grenst aan Fryslân', aldus de provincie. Daarom is het Advies Reikwijdte en Detailniveau van het Milieueffectrapport (MER) voor deze ASV’s door de Gedeputeerde Staten van Groningen, Drenthe en Fryslân vastgesteld.

Onderzoek en inspraak

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) heeft van 12 juni tot en met 23 juli 2024 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er ook informatiebijeenkomsten georganiseerd in het gebied. Op de Notitie zijn 37 zienswijzen ingediend, en de Commissie voor de MER heeft advies uitgebracht. Deze input is verwerkt in het advies over wat er in het MER onderzocht moet worden. Het definitieve advies en de bijhorende documenten, zoals de Reactienota en het advies van de Commissie, zijn beschikbaar op de website van de provincie Groningen en op officiële bekendmakingen.

Vervolgstappen

De komende periode wordt het MER opgesteld. Op basis van dit rapport nemen de provincies medio 2025 een besluit over welke gebieden als ASV worden aangewezen.

Inwoners

Om inwoners te betrekken bij de plannen, organiseert provincie Groningen in het voorjaar van 2025 inloopbijeenkomsten in de vier zoekgebieden. De exacte data en locaties worden later bekendgemaakt via de website en lokale pers. Meer weten over de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen? Bezoek op de pagina Beschikbaarheid van zoetwater.