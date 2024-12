Bijna 60% van de Nederlanders wil dat zorgpremie volledig inkomensafhankelijk wordt

Uit onderzoek van vergelijkingswebsite Zorgverzekeringwijzer.nl blijkt dat 58,4% van de Nederlanders voorstander is van een volledig inkomensafhankelijke zorgpremie. De vergelijkingssite ondervroeg deze maand 3.366 Nederlanders, waarvan bijna 60% aangaf voorstander te zijn om de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk te maken. Wat betekent het als dit daadwerkelijk plaatsvindt? Zorgpremies kunnen oplopen tot 671 per maand.

Huidige situatie onhoudbaar volgens experts

De huidige situatie is volgens veel experts onhoudbaar. Zo liet Aad de Groot, bestuursvoorzitter van DSW al weten voorstander te zijn van een inkomensafhankelijke zorgpremie. Zijn boodschap is: de ‘nominale zorgpremie’ is niet langer in de huidige vorm te handhaven. Te duur, het aantal mensen met betalingsproblemen te hoog.

Daarnaast luidde ook de intensive care-arts van het Erasmus MC Diederik Gommers de noodklok. In een interview met Zorgverzekeringwijzer.nl liet hij weten dat het 5 over 12 is voor de zorg, en dat hij niet negatief tegenover een inkomensafhankelijke zorgpremie staat.

Ook kamerlid Julian Bushoff liet eind oktober in een gesprek met Tijs van den Brink weten dat het beter moet. Als voorbeeld noemde hij dat het niet kan dat iemand die 200.000 euro verdient net zoveel betaalt aan zorgpremie, als iemand die 70.000 euro verdient.

Zorgpremies van 32 tot 671 euro per maand

Als de zorgpremie in Nederland daadwerkelijk volledig inkomensafhankelijk wordt, zullen de zorgpremies flink uiteen lopen. In 2025 gaat men gemiddeld 158,72 euro aan zorgpremie betalen. Als de zorgpremie volledig inkomensafhankelijk wordt, zullen de verschillen enorm zijn.

Uit de berekening van Zorgverzekeringwijzer.nl blijkt dat iemand met een minimum inkomen van 2.000 euro bruto per maand, dan slechts 32 euro aan zorgpremie zal betalen. Daar tegenover staat dat iemand met een inkomen van 8.000 of meer, maar liefst 671 euro per maand betaalt!