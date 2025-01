Ontslag voor officier van justitie

Het dienstverband van een officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam is beëindigd vanwege het schenden van interne gedragsregels.

Als organisatie hecht het OM veel waarde aan integriteit en professionaliteit. Het naleven van de gedragsregels is essentieel voor de professionaliteit en de betrouwbaarheid van het OM.

Het OM hanteert een actief persbeleid als een rechterlijk ambtenaar zoals een officier van justitie of advocaat-generaal (disciplinair) ontslag krijgt. Dit is in lijn met het publieke karakter van de functie van een rechterlijk ambtenaar.