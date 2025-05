Organisaties achter Giro555 bieden hulp in Midden-Oosten onder moeilijke omstandigheden

De hulporganisaties achter Giro555 bieden dagelijks noodhulp aan mensen die worden getroffen door aanhoudend geweld in het Midden-Oosten. In Gaza zorgen zij onder meer voor medische hulp, voedsel en financiële steun, ondanks enorme uitdagingen. 'Humanitaire hulp wordt daar ernstig belemmerd. De grenzen moeten zo snel mogelijk open voor álle hulpgoederen', zo meldt Giro555 donderdag.

Hulpverlening in Gaza zwaar belemmerd, noden groeien dagelijks

Tijdens de tijdelijke wapenstilstand in Gaza konden hulpverleners hun voorraden aanvullen, operaties uitvoeren en kwetsbare groepen bereiken. “Maar de toegang tot Gaza is nu al maanden zeer beperkt”, zegt Harm Goossens, actievoorzitter van Giro555. “Hulporganisaties melden een groot tekort aan medische apparatuur, voeding en onderdak. Zij zien de noden en de druk op de zorg iedere dag verder toenemen.”

Zorg kon blijven functioneren

“In Gaza werken onze organisaties onder buitengewoon moeilijke omstandigheden”, legt Goossens uit. “Toch bereikten de organisaties daar de afgelopen maanden honderdduizenden mensen met levensreddende zorg, bijvoorbeeld via mobiele medische posten en in ziekenhuizen. Ondanks grote tekorten werden essentiële medicijnen geleverd en kon de zorg zo blijven functioneren.”

Geld aan gezinnen in Gaza

Naast voedsel en medische hulp geven de organisaties achter Giro555 ook geld aan gezinnen in Gaza, zodat zij zelf kunnen bepalen wat ze het meest nodig hebben. Denk aan eten, medicijnen of luiers. Deze financiële steun is snel, effectief en geeft mensen meer grip op hun eigen situatie.

‘Laat hulp ongehinderd toe’

Veel meer hulpgoederen staan klaar aan de grens, maar komen niet verder. Goossens: "Ondervoede kinderen krijgen daardoor niet de hulp die zij nodig hebben. Ziekenhuizen liggen vol gewonden die niet verder geholpen kunnen worden. Er is honger, ziekte en totale radeloosheid. In Gaza is een menswaardig bestaan simpelweg niet meer mogelijk. De organisaties achter Giro555 doen een dringende oproep: laat humanitaire hulp ongehinderd toe."

Ook hulp buiten Gaza

Ook buiten Gaza bieden de organisaties achter Giro555 hulp aan mensen die door het aanhoudende geweld worden geraakt. Op de Westelijke Jordaanoever ligt de nadruk op onderwijs, psychosociale steun en gezondheidszorg. In Israël ondersteunt Kerk in Actie vrouwen in de Negev-woestijn en helpt hen om hun economische zelfstandigheid te vergroten.

Samen afstemmen

In Syrië keerden eind 2024 honderdduizenden mensen terug, nadat zij vluchtten voor het geweld in Libanon. Zij kwamen aan in gebieden waar amper basisvoorzieningen voor hen zijn. Het Rode Kruis helpt hen, aan de grens en verder. UNICEF voert medische controles uit en Oxfam Novib geeft mensen noodpakketten. De situatie verschilt per plek. Daarom stemmen de organisaties hun hulp lokaal af.

Libanon

Ook in Libanon zijn de gevolgen van het geweld zichtbaar. Terugkerende gezinnen stuiten op onveilige woonwijken, beschadigde infrastructuur en tekorten aan basisvoorzieningen. Organisaties als World Vision, Cordaid en Stichting Vluchteling richten zich hier op het herstel van huizen, scholen, zorg en inkomen.

Rapportage in oktober

Sinds het uitbreken van het conflict in oktober 2023 haalden de organisaties achter Giro555 via de landelijke actie Samen in Actie voor Slachtoffers Midden-Oosten ruim 25 miljoen euro op. Met deze middelen bieden zij hulp in Gaza, maar ook in Libanon, Syrië, Israël en op de Westelijke Jordaanoever. Denk aan medische zorg, voedsel, schoon drinkwater, hygiëne-pakketten en onderkomens voor mensen op de vlucht.