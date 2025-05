Agent die 114 km/h in plaats van 150 km/h in proces-verbaal zette niet vervolgd

114 km/h i.p.v. 150 km/h

'De agent zette op 3 juni 2023 's nachts op de A20 bij Vlaardingen een auto aan de kant die te hard reed. De automobilist kreeg een boete, maar in plaats van de gemeten snelheid van 150 kilometer per uur noteerde de agent een snelheid van 114 kilometer per uur. De agent stelt dat hij maatwerk wilde leveren en rekening hield met de verkeerssituatie ter plaatse', zo meldt het OM.

'Formeel schuldig aan meineed'

Volgens het OM heeft de man zich hiermee formeel schuldig gemaakt aan meineed door in strijd met de waarheid op ambtsbelofte een proces-verbaal op te maken. Een opsporingsambtenaar kan daarvoor vervolgd worden. Officieren van justitie, advocaten en rechters moeten namelijk blind kunnen vertrouwen op wat agenten schrijven in hun proces-verbaal.

Bijzondere omstandigheden

'Toch heeft de officier van justitie besloten de zaak te seponeren vanwege de volgende bijzondere omstandigheden. De man is vanaf het begin open geweest over het aanpassen van de snelheid in zijn proces-verbaal en kreeg hiervoor goedkeuring van zijn leidinggevende. Door het onjuiste proces-verbaal is niemand benadeeld. De agent was zich van geen schuld bewust, omdat het paste binnen een geaccepteerde werkwijze', aldus het OM.

Signaal aan politie

In het strafrechtelijk onderzoek hebben enkele politieambtenaren begrip getoond voor de werkwijze van hun collega. Zij zijn ten onrechte in de veronderstelling dat deze aanpassing valt binnen hun eigen bevoegdheid. Maar met deze werkwijze wordt een strafbaar feit gepleegd. In het proces-verbaal komt dan immers een andere snelheid dat zij hebben waargenomen. Het Openbaar Ministerie vindt het van belang dat deze agenten duidelijk wordt gemaakt dat dit niet mag. Daarom is een signaal afgegeven aan de politieleiding. Het OM vindt het belangrijk dat de politie zorgt dat dit niet meer gebeurt.