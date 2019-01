Verwarring over uitslagen van Team De Rooy in etappe 5

De vijfde etappe van de Dakar Rally was geen verkeerde dag voor de vier trucks van Petronas Team De Rooy Iveco. Alle vier verloren ze weliswaar een beetje tijd door kleinigheden, maar niet de uren die de voorgaande dagen verloren gingen. Over de uitslag bestaat nog wel wat onduidelijkheid, omdat het tweede deel van de special werd afgelast.

Vooralsnog lijkt de uitslag van de negen trucks die de oorspronkelijke finish haalden te blijven staan. Voor Ton van Genugten is dat gunstig, voor Gerard de Rooy en Maurik van den Heuvel wat minder. Federico Villagra was de eerste die het laatste stukje niet reed. Voor hem geldt waarschijnlijk de tijd op de laatste controlepost plus de langzaamste tijd die werd gereden in de sectie naar de finish.

“Het was een pittige special”, vond Gerard de Rooy. “Er is ook van alles gebeurd. De Tsjech Macik sprong in een gat van vier meter en brak de vooras. Die is dus weg van de vierde plaats in het klassement. Wij zijn ook in dat gat gesprongen, maar minder hard. Daar hebben we geluk mee gehad.”

In de duinen botste De Rooy op de Toyota van Ronan Chabot, die vlak achter een duin stond zonder zijn alarmeringssysteem aan. “Ik kon hem net niet meer ontwijken in het mulle zand, maar zat daardoor zelf ook vast. Maurik heeft me losgetrokken. Dat heeft zo’n vijf minuutjes gekost.”

In het laatste deel, dat gecanceld werd wegens dichte mist in combinatie met het stof van het feshfesh, zag De Rooy geen hand voor ogen. “Ik zat achter een Mini en een fabrieks-Toyota die ook niet harder dan 70, 80 durfden. Het zat potdicht. Ik snap wel dat ze het hebben afgelast. Ik had alleen wel graag gehad dat ze voor ons ook CP3 als finish hadden geteld, want in het laatste deel heb ik nog een kapotte band gehad. We hebben een gps aan boord waarop ze ons berichten kunnen sturen, maar dat hebben ze niet gedaan.”

Bij de finish zag De Rooy teamgenoot Villagra staan, die achter hem zat. De Argentijn was de eerste van de trucks die niet meer begon aan het slotakkoord. Ton van Genugten reed dat stukje wel. “Als het niet hadden afgelast, hadden ze twee rustdagen nodig gehad voor iedereen binnen was”, dacht hij. “Het leek wel of we in wolken reden. Ik ben een paar keer gestopt, omdat ik niks zag.”

Van Genugten stopte in het begin van de proef een klein kwartiertje bij Janus van Kasteren van Mammoet Rallysport, die met zijn truck in een greppel zat. “Ik stond bij Janus in het krijt: vorig jaar heeft hij mij overeind gezet. Maar ik kon hem niet helpen. We hebben twee keer aan de voorkant geprobeerd en twee keer aan de achterkant, maar we kregen hem niet uit die greppel. Er stond inmiddels een hele rij auto’s te wachten, dus we moesten door.”

Voor Maurik van den Heuvel is het vraagstuk van de afgelaste kilometers helemaal zuur. Als de tijd van de laatste controlepost had geteld, zou hij vierde zijn in plaats van zevende. “Ik ben als elfde gestart, lag daarna vierde, viel een stukje terug omdat ik Gerard heb losgetrokken en daarna lag ik weer vierde. En dat terwijl ik maar op 75 procent kon rijden omdat ander de motor in noodloop schoot. Misschien heeft dat me vandaag wel gered, dat ik niet vol gas kon gaan, maar het is wel frustrerend. In het laatste stukje moest ik in het feshfesh gas geven om niet vast te komen zitten, en toen schoot ie toch weer in emergency mode.”

Met de vijfde plaats in de etappe staat Van Genugten voorlopig vijfde in het klassement, maar daar komt zeker nog straftijd bij wegens het te laat starten in etappe 4. Hoeveel dat wordt, is nog niet bekend. Waarschijnlijk worden de penalty’s voor de marathonetappe pas op de rustdag uitgedeeld.

Door het wegvallen van Macik, die uiteindelijk wel weer kon rijden, schuift Gerard de Rooy door naar de vierde plaats, maar zijn achterstand op de drie Kamazzen vooraan is bijna twee uur. “Maar als ik zie wat wij allemaal al hebben gehad en wat anderen al hebben meegemaakt, is er nog niets verloren”, zegt De Rooy. “Villagra verloor op dag 4 drie uur door een kapotte uitlaat: dat kan altijd gebeuren. Mardeev is vandaag ook een uur verloren: die stond met de klep omhoog. Ze kunnen dus ook kapot. Maar op papier staat Kamaz er wel heel goed voor, met drie man vooraan met kleine onderlinge verschillen.”

Maurik van den Heuvel staat onder voorbehoud achtste in het klassement. Vanwege het gedoe met uitslagen is de klassering van Federico Villagra nog niet bekend.