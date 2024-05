Jaguar TCS Racing pakt historische 1-2-finish in Monaco E-Prix

Mitch Evans en Nick Cassidy hebben een historische 1-2-finish voor Jaguar TCS Racing behaald in de straten van Monaco – het meest iconische stratencircuit in de autosport.

Deze eerste overwinning voor Jaguar in Monaco – race 8 van het ABB FIA Formula E World Championship 2024 – valt precies in het weekend waarin Jaguar zich met Jaguar TCS Racing tot en met 2030 verbindt aan het GEN4-tijdperk van de Formula E.

Na hun sterke prestaties in de kwalificatieduels startte Nick Cassidy de race vanaf de derde plaats en Mitch Evans vanaf de vierde. In de eerste bocht wisselden de Jaguar-coureurs van positie en na elf ronden lagen ze eerste en tweede. Het team en de coureurs slaagden er perfect in hun strategie uit te voeren. Evans breidde eerst zijn voorsprong uit terwijl Nick het veld op afstand hield. Vervolgens werden de rollen omgedraaid totdat Evans in ronde 17 weer de leiding pakte. Ondanks dat er twee keer een safety car op de baan kwam, waardoor de race uiteindelijk twee ronden langer werd, brachten Evans en Cassidy hun Jaguars I-TYPE 6 als eerste en tweede aan de finish. Als kers op de taart scoorde Nick ook nog een extra punt voor de snelste ronde van de E-Prix.