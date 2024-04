Keepster AZ naar ziekenhuis na botsing op veld

Tijdens de voetbalwedstrijd tussen AZ en Ajax is zaterdagmiddag AZ-keepster Femke Liefting enig tijd buiten bewustzijn geweest nadat zij hard in botsing kwam met een speelster van Ajax.

Na ruim zeven minuten gespeeld te hebben kwam Liefting ver haar doel uit om een pass van Ajax te onderscheppen. Hierbij kwam zijn in botsing met Ajax-speelster Chasity Grant. Liefting bleef hierna roerloos op de grond liggen. Twee ambulances kwamen het veld oprijden om zich over de 19-jarige kiepster te ontfermen.

AZ laat weten dat de speelster bij kennis was toen zij in een ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht voor controle. Beide teams hebben besloten de wedstrijd te staken en op een later tijdstip verder te spelen.