Man die cocaïne in lijkkisten vervoerde moet 4 jaar cel in

De rechtbank Rotterdam heeft een 30-jarige man tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 'De verdachte vervoerde met een bedrijfswagen ruim 230 kilo cocaïne. De drugs lagen verstopt in sporttassen in lijkkisten. Ook is de man schuldig bevonden aan het gebruik maken van vervalste documenten', zo meldt de rechtbank.

Geen lijkgeur

Op 13 december 2024 houden agenten op de autosnelweg A29 bij Numansdorp een bestelbus met een Frans kenteken aan. De bestuurder vertelt dat hij twee lijken bij zich heeft die hij moet afleveren in Nederland. De bestuurder laat de agenten documenten zien. De namen van de overledenen komen niet voor in de Nederlandse registers. Daarop kijken de agenten in de bus. Ze zien drie lijkkisten die los en scheef liggen. De wagen heeft geen koeling en de agenten ruiken geen lijkgeur. De agenten nemen de bestelbus met de lijkkisten in beslag.

Uitvaartcentrum

In een nabijgelegen uitvaartcentrum worden de kisten geopend. Daar blijken er geen lichamen in de kisten te liggen, maar sporttassen met pakketten cocaïne. De bestuurder wordt aangehouden.

Beslissing

De rechtbank Rotterdam gaat ervan uit dat de verdachte de verdovende middelen vanuit het buitenland heeft ingevoerd. Zelf verklaart de verdachte dat hij gedwongen is om dit transport uit te voeren. De rechtbank acht bewezen dat hij de drugs opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland heeft gebracht. De rechtbank gaat uit van in totaal 230,62 kg cocaïne.

Vervalste documenten

Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld voor het bezit van vervalste documenten. Zo heeft hij meerdere onechte ‘laissez-passers mortuaire’ bij zich. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot vier jaar gevangenisstraf. Harddrugs vormen een gevaar voor de volksgezondheid en leiden, direct en indirect, tot vele vormen van (ernstige) criminaliteit.