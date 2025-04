Vrouw overleden na woningbrand in Den Haag

Zaterdagochtend 12 april heeft in een woning in Den Haag aan de Dr. C. de Hofstede de Grootstraat een korte felle brand gewoed waarbij een 42-jarige vrouw om het leven is gekomen. Dit meldt de politie.

Aanhouding man (19)

In de woning werd door de brandweer een zwaargewonde bewoonster aangetroffen. In het ziekenhuis is de 42-jarige bewoonster kort na haar opname overleden. In de directe omgeving van de woning is een 19-jarige man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij deze brand.

Twee vrouwen gewond

Rond 08.00 uur kregen de hulpdiensten een melding van een brand bij een woning aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Deze woning is gelegen op de derde etage. In de woning trof de brandweer de zwaargewonde bewoonster aan. Op een balkon van de woning werd nog een ander slachtoffer aangetroffen. De beide vrouwen werden vervoerd naar een ziekenhuis. Op straat werden twee andere bewoners door de hulpdiensten opgevangen. Deze zijn niet overgebracht naar het ziekenhuis. Kort nadat de zwaargewonde vrouw werd opgenomen zij overleden.

Aanhouding verdachte

Door getuigen was gezien dat een persoon uit het brandende huis een ruimte onder het appartement was ingelopen. Na onderzoek werd hier een 19-jarige man aangetroffen en aangehouden. Deze man betreft een bewoner van het appartement. De man zit vast en zal worden gehoord.