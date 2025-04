Opnieuw Nederlandse militairen naar Bosnië en Herzegovina

Nederland levert wederom een bijdrage aan de vredesmissie EUFOR Althea in Bosnië en Herzegovina. Dit meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Infanteriecompagnie van maximaal 175 militairen

'Vanaf oktober gaat een infanteriecompagnie van maximaal 175 militairen een jaar lang naar het Balkanland. Defensie vult momenteel al staffuncties op het hoofdkwartier van de operatie in Sarajevo. Deze inzet wordt verlengd tot en met december 2027', zo melden ministers Ruben Brekelmans (Defensie) en Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) vrijdag.

Multinationale bataljon

De infanteristen gaan deel uitmaken van een multinationale bataljon. Dit heeft verschillende taken, waaronder force protection. Ook kan het bij incidenten snel optreden als quick reaction force en ondersteunt het trainingen van de strijdkrachten. Verder voeren de militairen zogeheten peace support operations uit. Hieronder vallen patrouilles door heel Bosnië en Herzegovina en oproerbeheersing.

Stabiliteit

Nederland wil hiermee de stabiliteit op de Westelijke Balkan bevorderen. In Bosnië en Herzegovina heerst er al langere tijd spanning tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen. Die is de afgelopen jaren verder toegenomen, door onder meer politieke besluiten die het evenwicht ondermijnen en actieve verspreiding van desinformatie door Rusland.

Kwetsbaar

Bosnië en Herzegovina zijn kwetsbaar. Dat komt onder andere door de doorwerking van het oorlogsverleden en voortdurende desinformatie vanuit bijvoorbeeld Rusland. Het is in het belang van Nederland om instabiliteit aan de buitengrenzen van de EU tegen te gaan. Dat geldt ook voor de aanpak van georganiseerde misdaad en irreguliere migratie.

Kabinetsbeleid

De bijdrage sluit aan bij de wens van het kabinet om bij te dragen aan veiligheid en stabiliteit in en rondom Europa, mede door middel van internationale missies buiten het NAVO- en EU-grondgebied. Ook wil Nederland hiermee de groeiende invloed van Rusland in deze regio tegengaan. Nederland toont zich hiermee een betrouwbare partner binnen de NAVO en de Europese Unie, die bereid is verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid op het Europese continent

EUFOR Althea

Tussen oktober 2023 en oktober 2024 namen mariniers deel aan EUFOR Althea. Net als toen gaan de infanteristen deel uitmaken van het multinationale bataljon.