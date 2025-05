Aanhouding in onderzoek dood Xavier Durlinger

Maandagochtend is een 25-jarige man uit Sittard aangehouden in het onderzoek naar de dood van Xavier Durlinger. Deze persoon werd al eerder aangehouden in het onderzoek en wordt verdacht van moord c.q. (gekwalificeerde) doodslag.

Inmiddels is het drie jaar geleden dat de destijds 19-jarige Xavier op 12 mei 2022 door zijn moeder als vermist werd opgegeven. Zijn levenloze lichaam werd 19 mei op de Kollenberg in Sittard aangetroffen. Sindsdien wordt door het onderzoeksteam, onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg, al drie jaar lang onafgebroken onderzoek gedaan naar de omstandigheden van zijn overlijden. Tientallen getuigen zijn gehoord, honderden uren aan beeldmateriaal werd onderzocht, er werd fysiek en digitaal buurtonderzoek verricht, sporen werden onderzocht en er werd DNA-onderzoek ingezet. Daarnaast zijn er ook diverse zoekingen verricht en werd het publiek meermaals om hulp verzocht. Dat gebeurde tot nu toe al vier keer in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Ook vanuit de media is er veel aandacht geweest voor het overlijden van de destijds 19-jarige Xavier.

In het onderzoek naar de dood van Durlinger werden reeds eerder aanhoudingen verricht. De 22-jarige man die in mei 2022 werd, aangehouden geldt niet langer als verdachte.