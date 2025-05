Man (18) aangehouden voor illegale verkoop van vapes aan minderjarigen

Een vondst van ruim 900 vapes en duizenden euro’s cash. Dat is het resultaat van een huiszoeking afgelopen week bij een vapedealer in Amsterdam Noord. 'De politie hield een 18-jarige man uit Amsterdam aan op verdenking van het verkopen van vapes/e-sigaretten aan minderjarigen', zo meldt de politie dinsdag.

Diverse meldingen

De politie komt de verdachte na diverse meldingen op het spoor. Hij zou onder andere via sociale media vapes aan minderjarigen verkopen. De handel in vapes aan minderjarigen is strafbaar en wordt daarom streng aangepakt. Na onderzoek kan de politie de 18-jarige man uit Amsterdam aanhouden.

Tweede aanhouding

Bij de doorzoeking van zijn woning, in samenwerking met de NVWA, volgt nog een tweede aanhouding voor het in bezit hebben van harddrugs. Dat betreft een 28-jarige man uit Amsterdam. De ruim 900 aangetroffen vapes zijn in beslag genomen. Beide verdachten mogen het verdere onderzoek in vrijheid afwachten.

Sterk verslavend

Het gebruik van vapes door minderjarigen is bijzonder schadelijk voor de gezondheid. E-sigaretten bevatten vaak nicotine, wat sterk verslavend is en schadelijke effecten kan hebben op de ontwikkeling van het brein bij jongeren. Daarnaast kunnen vapes andere schadelijke stoffen bevatten die de longen en andere organen kunnen beschadigen.