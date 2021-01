Kia Niro best verkochte auto in 2020

2020 was voor Kia in Nederland het beste jaar ooit. Terwijl verreweg de meeste automerken met minder verkopen kampten, zag Kia de verkopen vorig jaar aanzienlijk toenemen. Dit meldt de autobranche vereniging RAI vrijdag

Kia groeide uit tot het op één na grootste automerk van Nederland. De Niro was de absolute verkooptopper van 2020. Kia verkocht er 11.880, dat zijn er 2.634 ofwel bijna 220 per maand méér dan in 2019.

Elektrificatie essentieel

Een van de pijlers onder het succes van Kia in Nederland is de line-up van geëlektrificeerde modellen – vrijwel alle merken die in 2020 de schade enigszins beperkt hielden, hebben geëlektrificeerde modellen in het gamma. Niet eerder kozen zo veel (vooral zakelijk) rijders voor ‘emissievriendelijke’ modellen.

Kia Niro met drie verschillende aandrijflijnen

De Niro biedt keuze uit drie geëlektrificeerde aandrijflijnen. Kia verkocht van de volledig elektrische e-Niro (EV) 6.474 exemplaren, van de Niro Hybrid 4.960 en van de Niro Plug-in Hybrid 446 stuks.

Meest luxe uitvoering populair

De favoriete kleur voor de Niro was in 2020 Gravity Blue: bijna 1 op de 4 verkochte Niro’s was afgelopen jaar in deze kleur gespoten. 31 % van de vorig jaar in Nederland verkochte Niro’s is voorzien van een trekhaak of geleverd met een speciale kit voor een fietsendrager. Niro-rijders kozen in 2020 voor luxe tot zeer luxe uitvoeringen: 80 % van de volledig elektrische e-Niro’s werd besteld in de meest luxueuze ExecutiveLine-uitvoering.

e-Niro met kleinere batterij voordeliger

De e-Niro is nu ook leverbaar met een kleinere batterij van 39,2 kWh, 100 k (136 pk) vermogen en een range van 289 kilometer (WLTP). Daardoor en met een tijdelijke bonus van Kia van 2.500 euro kunnen particulieren de volledig elektrische Niro rijden voor 33.495 euro. Voor zakelijk rijders zijn er elektrische uitvoeringen met een fiscale waarde onder de 40.000 euro. De Hybrid-versie van de Kia Niro is er voor prijzen vanaf 29.695 euro. De nieuwe uitvoeringen van de e-Niro staan vanaf medio januari bij de dealers.