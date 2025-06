Man ademt poeder brandblusser in bij brand in rijwielzaak in Gieten

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Gieten In een schuur bij een motor- en rijwielzaak aan de Gasselterweg in Gieten is dinsdagavond brand ontstaan.

Heftige rookontwikkeling Brandweer Gieten werd opgeroepen voor de bluswerkzaamheden.. Gezien de heftige rook ontwikkeling werd binnen vier minuten opgeschaald naar middelbrand waarop korpsen van Gasselternijveen, Borger en Annen werden opgeroepen. Maar na een eerste verkenning werd al snel afgeschaald en konden de eenheden weer retour kazerne. Poeder en rook ingeademd Iemand ademde daarbij dusdanig veel rook in en poeder van de brandblusser waarmee hij in eerste instantie zelf probeerde te blussen dat hij na een onderzoek in de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. De Gasselterweg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.