Zeven zitplaatsen in Dacia Jogger

Dacia Jogger is de vierde pilaar onder de productstrategie van Dacia. Dacia werkt nu aan een nieuwe grote gezinsauto met plaats voor zeven personen, die het gamma van de onlangs gepresenteerde, volledig elektrische stadsauto Spring, de compacte Sandero en de nieuw Duster nog verder aanvult. Het nieuwe model is onderdeel van de strategie van Dacia om het modellengamma te vernieuwen; tegen 2025 verschijnen er nóg twee nieuwe modellen.

De Dacia Jogger is een veelzijdige gezinsauto die het beste van de diverse modelvarianten verenigt: de lengte van een stationwagon, de ruimte van een MPV en de stoere looks van een SUV. Het nieuwste Dacia-model vormt een segment op zichzelf en is een volwaardig lid van de Dacia-familie, met de beste verhouding voor wat betreft prijs en interieurruimte en de veelzijdigheid van een alleskunner.

Met een naam die associaties oproept met sport, avontuur en positieve energie helpt de Dacia Jogger de nieuwe merkidentiteit verder uit te dragen. De naam is kort, modern en internationaal en is een verwijzing naar zijn robuustheid en de veelzijdigheid. De Dacia Jogger geeft zijn bestuurder het gevoel dat hij een vriend voor het leven is voor zowel het dagelijkse leven van zijn gezin als voor avontuurlijke uitstapjes en het buitenleven.

Vanaf de introductie biedt de Dacia Jogger keuze uit twee motoren die voldoen aan de Euro 6D Full-emissienorm. De eerste is de TCe 100 Bi-Fuel LPG-motor en de tweede is de nieuwe TCe 110-benzinemotor voor extra vermogen en trekkracht. Dacia is de enige autofabrikant die zijn volledige modellengamma aanbiedt met keuze uit benzinemotoren en LPG Bi-Fuel-motoren.

Bestellen is naar verwachting mogelijk vanaf winter 2021, in ongeveer dertig landen, vooral in Europa, maar ook in Turkije en Israël. Vanaf begin 2022 staat de Dacia Jogger bij de Dacia-dealers. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Dacia Jogger Hybride

In 2023 wordt de Dacia Jogger ook leverbaar met een hybridemotor. Het is dan het eerste model van Dacia met hybridetechnologie. De Dacia Jogger wordt de meest betaalbare hybride zevenpersoonsauto op de markt.

De hybridetechnologie van de Dacia Jogger omvat een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren (een ‘e-engine’ en een hoogvoltage starter-generator) met een zogenoemde ‘dog leg’ – een ongescynchroniseerde overbrenging met diverse modi. Regeneratief remmen in combinatie met de grote zelfoplaadcapaciteit van de 1,2 kW (230 volt) batterij en een efficiënte automatische transmissie maken het mogelijk om 80% van de rijtijd in de stad volledig elektrisch te rijden. Dat betekent een besparing van tot wel 40% op het benzineverbruik (in vergelijking met een gelijkwaardige benzineauto en met een gelijke rijstijl).

Andere voordelen:

- volledig elektrische wegrijden uit stilstand

- comfortabel rijden dankzij de automatische transmissie

- het automatisch switchen van rijmodi zorgt voor groot gebruiksgemak en helpt het rijplezier en de efficiency verder te verhogen.