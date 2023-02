Toyota Louwman Financial Services is een feit

Toyota Financial Services, het financiële serviceonderdeel van Toyota Motor Corporation, is met 51% van de aandelen medeaandeelhouder geworden van Alcredis Finance. Alcredis is de lease- en financieringsmaatschappij van Louwman.

Toyota Louwman Financial Services

Deze partnership vormt een belangrijke stap in de transformatie van Louwman van een automotive naar mobiliteitsaanbieder. TLFS wil particuliere en zakelijke klanten soepel toegang geven tot de beste, persoonlijke mobiliteitsoplossingen in de markt. Dat gebeurt via een eenvoudig klantvriendelijk proces van digitalisering en betaalbare producten en diensten. Of dat nu om een (deel)auto, motorfiets, fiets, een e-bike of een scootmobiel gaat.



De dienstverlening, de organisatie, de gehanteerde labels en het professionele team van medewerkers blijven bestaan. De organisatie kan nog beter inspelen op de maatschappelijke trends en wijzigende voorkeuren van consumenten.