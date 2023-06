Schokbrekers: trillingsvrij onderweg

Schokbrekers fungeren als trillingsdempers in de ophanging van de auto. Wanneer de rit over oneffenheden of door gaten in de weg voert, worden de wielen ondersteund door vering. Deze veren vangen schokken op, maar blijven na-veren. Dit heeft nadelig effect op het contact van het wiel met de ondergrond. Hier komt de schokbreker in het spel, die met behulp van olie en een kleppensysteem weerstand biedt tegen de overmatige veerbewegingen.

Schokbrekers afbeelding van auto-onderdelen24.nl

Hoe werken schokbrekers?

Een schokbreker bestaat uit een cilinder gevuld met hydraulische olie waarin een zuiger zich kan bewegen. Die beweging verplaatst de niet-samendrukbare olie langs kleppen, die de beweging afremmen. Dit bewerkstelligt de tegenkracht van de demper. De kinetische energie die de beweging van de veren veroorzaakt, wordt door de schokbreker in hitte-energie omgezet, die door de olie wordt geabsorbeerd.

Symptomen van slijtage

Het verslijten van schokdempers is een geleidelijk proces en daarom is een goede beoordeling van hun functionele deugdelijkheid niet eenvoudig. De meest voor de hand liggende manier is het rijden over obstakels zoals spoorwegovergangen, stoepen en verkeersdrempels. Een auto met een goed functionerende ophanging neemt deze hindernissen zonder problemen en herstelt de stabiliteit weer snel. Wanneer de werking van de schokbrekers afneemt, blijft de carrosserie lang schommelen. Dit geeft niet alleen ongemak; het is ook nog eens gevaarlijk. Een instabiele carrosserie vertoont onvoorspelbaar gedrag tijdens het manoeuvreren en je verliest sneller de controle over het stuur.

Gaandeweg wordt het ook moeilijker, de auto in zijn spoor te houden. Een auto met defecte schokbrekers gaat slingeren bij het rijden door de bocht of over hobbels. Bij het rijden op de snelweg aan hogere snelheden bestaat er een groter risico op slippen. Verlenging van de remweg is een reëel risico, aangezien minder druk van het wiel op de weg de grip van de band doet afnemen. Ook kan het ABS-systeem een verkeerde reactie geven omdat door een onjuiste druk van de banden op de weg het systeem niet goed reageert.

Vervanging

Hoelang schokbrekers meegaan, hangt af van verschillende factoren zoals de rijstijl, kwaliteit van de ondergrond en het gewicht van de auto. Je stelt je schokbrekers uiteraard meer op de proef bij terreinrijden. Een klassieke oliegevulde schokdemper gaat 80.000 km mee. Luchtgevulde schokdempers hebben een korter leven.

Het is essentieel, schokdempers altijd paarsgewijs te vervangen omdat het verschil in dempingskracht tussen twee dempers op dezelfde as niet groter mag zijn dan 20%. Stel de vervanging niet uit, met name wanneer er sporen van lekkende olie, barsten of vergevorderde roest te zien zijn. Een zuiger die zonder enige weerstand in de cilinder beweegt, heeft geen enkele dempingskracht. Als ingreep in een veiligheidsrelevant systeem kan vervanging van schokbrekers beter worden overgelaten aan een vakgarage, alhoewel een ervaren doe-het-zelver, voorzien van de juiste uitrusting zoals een hefbrug of een autokrik en kriksteunen, deze werkzaamheden zelf ter hand kan nemen.