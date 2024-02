Private Lease groeit, maar is voor veel consumenten te duur

Uit recent consumentenonderzoek van GfK blijkt dat 70% van de Nederlanders die de komende jaren een nieuwe auto overwegen, bekend is met het concept Private Lease. 20% overweegt Private Lease daadwerkelijk als financieringsmogelijkheid. In vergelijking hiermee blijft de bekendheid van auto-abonnementen achter, met slechts 15%. Onder consumenten die zich al hebben verdiept in private lease, vindt echter 59% het maandbedrag vaak te hoog.

Wat betreft de keuze voor aandrijflijnen blijkt Nederland nog niet erg warm te lopen voor volledig elektrisch rijden. De benzinemotor blijft de favoriete keuze, met 70% van de consumenten die benzine in hun top 3 hebben staan - tegenover 43% voor Full Electric, gevolgd door de Plug-in Hybrid met 52% in de top 3. Onder potentiƫle elektrische rijders zorgt het verminderen van aankoopsubsidies bij 51% voor twijfels over de aanschaf, terwijl voor tweederde het verminderen van het wegenbelastingvoordeel invloed heeft op hun overweging om elektrisch te rijden.

Opvallend is ook dat voor 35% van de Nederlanders het land van herkomst een rol speelt bij de keuze van hun volgende auto. Chinese automerken hebben een geholpen bekendheid van 73%, maar de overweging om een Chinees automerk te kopen blijft laag vanwege de onzekerheid over kwaliteit en service. Duitse auto's (41%) en Japanse auto's (18%) blijven het meest populair in Nederland.

De resultaten zijn gebaseerd op de Lease Based Mobility Monitor van GfK, een grootschalig consumentenonderzoek onder 2.000 Nederlanders. Het onderzoek richt zich op verschillende aspecten van consumentenattitudes met betrekking tot automobiliteit, financiering van auto's, houding ten opzichte van nieuwe merken en de bekendheid van leaseconcepten. Met name wordt ingegaan op de wensen van consumenten met betrekking tot flexibel rijden, waarbij Private Lease duidelijk naar voren komt als een populaire financieringsmogelijkheid.