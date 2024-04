5 Praktische tips voor het opladen van je elektrische auto onderweg

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Er zijn nu al bijna 200.000 elektrische auto's in Nederland. Grote kans dat jij dan ook elektrisch rijdt, als dat nu nog niet het geval is. Met een elektrische auto kun je niet zomaar snel tanken en doorrijden.

Waar opladen

Je moet nadenken over hoe lang het opladen duurt en waar je dat kunt doen met je tankpas bedrijfsauto. Dit geldt ook voor hybride auto's, want je wilt natuurlijk zo lang mogelijk op de accu rijden. Maar wat zijn nu echt praktische tips voor het opladen van je elektrische auto onderweg? Lees er hier meer over!

Plan vooruit

Ben jij een fan van elektrisch rijden? Het is dan slim om van tevoren je laadstops te plannen. Kijk voordat je vertrekt waar onderweg laadpunten zijn. Dit kun je makkelijk vinden met verschillende apps of websites die je alles vertellen over die laadpunten, zoals hoe snel ze laden, wat het kost en of ze beschikbaar zijn. Zo kom je onderweg niet voor verrassingen te staan en weet je precies waar je kunt opladen.

Regel een goede laadpas

Een laadpas voor EV's is superhandig als je een elektrische auto hebt en onderweg moet opladen. Met zo'n pas kun je bij heel veel laadpunten in Nederland en zelfs in Europa je auto opladen. Het is een stuk makkelijker omdat je niet steeds met contant geld of creditcards hoeft te betalen. Sommige laadpassen hebben zelfs extra's, zoals vaste prijzen bij laadpalen of dat je er ook mee kunt parkeren. Kies een laadpas die goed bij jou en je rijstijl past, dan wordt het opladen van je auto onderweg een fluitje van een cent en rij je altijd zorgeloos rond.

Laad je accu niet altijd 100% op!

Probeer je accu niet altijd helemaal tot 100% op te laden. Het is beter voor de levensduur om 'm tot zo'n 80% te vullen. Zo houd je wat ruimte over voor de energie die je terugwint als je remt met de 'regeneratief remmen' functie. Als je accu helemaal vol is, kan die extra energie nergens heen.

Neem een goede kabel en draagbare oplader mee

Heb ook altijd een goede kabel en een draagbare oplader bij je. Bij sommige laadstations moet je namelijk je eigen kabel gebruiken, dus check of je kabel past bij je auto. Een draagbare oplader is ook superhandig voor als er even geen laadstation in de buurt is en je via een gewoon stopcontact moet opladen. Check dus altijd even twee keer om deze belangrijke spullen niet te vergeten. Je moet ze altijd in je auto leggen als je op pad gaat.

Houd rekening met andere EV-eigenaren

Denk ook altijd aan andere elektrische rijders. Haal je auto weg zodra hij opgeladen is, zodat de volgende bestuurder ook aan de beurt kan. Houd je aan de laadregels en zorg dat je niemand onnodig laat wachten. Rijd je regelmatig met de elektrische auto? Volg dan deze tips om je auto onderweg zo efficiënt mogelijk op te laden.