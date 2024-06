Mustang GTD

“We hebben de Mustang GTD in Noord-Amerika uitgebreid getest, onder andere op de Sebring International Raceway en de Virginia International Raceway. Dit alles heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een auto die in minder dan 7 minuten een ronde op de Nürburgring kan rijden,” vertelt Greg Goodall, Chief Program Engineer voor de Mustang GTD. “De overstap naar de Europese wegen en speciale testsessies op de Nürburgring is de volgende stap, voorafgaand aan een tijdrit later dit jaar.”

De Mustang GTD is gebouwd om de sterkste Europese concurrentie te verslaan en verschijnt na zijn Europese debuut op Le Mans nog aan de start van de 24 uur van Spa en op het Goodwood Festival of Speed.

De introductie van de Mustang GTD in Europa gaat gepaard met een nieuwe online-serie verhalen, waarin dieper wordt ingegaan op de onderdelen en de techniek achter deze supercar Mustang. Daarbij worden levensechte computergegeneerde afbeeldingen gebruikt om onder andere de ophanging en de supercharged V8-motor met meer dan 800 pk2, 3 te illustreren.

Deze afbeeldingen en video’s laten de krachtige uitrusting zien op een manier die past bij het krachtige karakter van de Mustang GTD. Fans kunnen het laatste nieuws en ontwikkelingen volgen op de Mustang- of Ford Motor Company-kanalen op Instagram, Facebook, TikTok, YouTube of X, en op de Mustang GTD-pagina op Ford.com.

De komst van de Mustang GTD in Europa valt samen met het moment waarop Europese klanten zich kunnen gaan inschrijven. Voor Noord-Amerikaanse consumenten is de inschrijvingsperiode op 21 mei gesloten. Er hadden zich op dat moment meer dan 7.500 geïnteresseerden gemeld voor een Mustang GTD van de modeljaren 2025 en 2026. Deze geïnteresseerden hebben een gevarieerde achtergrond, maar komen voornamelijk vanuit de motorsport. Meer dan 20 procent van de bezoekers op de inschrijvingswebsite van de Mustang GTD komt uit de motorsport-community. Van de afzonderlijke inschrijvers is één van de vier al eigenaar van een Mustang. Eén op de vijf zegt een auto van eenzelfde prestatieniveau te hebben, maar van een concurrerend merk.

“De Mustang GTD is bedoeld als een raceauto waarmee je ook de weg op kunt, uitgerust met het hart van een Mustang en de wil om de sterkste Europese concurrenten te verslaan. Vanaf het moment dat de inschrijvingsperiode in Noord-Amerika werd gestart, hebben we gemerkt dat consumenten meegaan in die ambitie,” zegt Jim Owens, Brand Manager voor de Mustang GTD. “Of ze nu een sportauto van een concurrent of nog een Mustang in de collectie hebben, het sportieve prestatieniveau slaat aan.”

In juni wordt er meer bekend gemaakt over het inschrijvingsproces in Europa.