Hyundai INSTER: veelzijdige elektrische stadsauto

Het gedurfde uiterlijk van de Hyundai INSTER combineert een futuristisch, innovatief design met een ruim interieur in een compacte SUV-outfit. Met een geavanceerd technologiepakket dat bijdraagt aan veilig en verfijnd rijden, biedt de INSTER zowel de mogelijkheid om snel op te laden als het beste volledig elektrische rijbereik in zijn segment, tot wel 355 km.

De INSTER levert milieuvriendelijke flexibiliteit, evenals wendbare rijdynamiek en naadloze connectiviteit. Zijn compacte afmetingen zorgen voor een hogere efficiëntie in vergelijking met grotere modellen.

INSTER is afgeleid van de Engelse woorden ‘intimate’ (intiem) en ‘innovative’ (innovatief), waarbij de naam van Hyundai’s nieuwe compacte elektrische auto ook de evolutie weerspiegelt van de alleen in Korea verkrijgbare CASPER. Deze benzineauto werd in 2021 geïntroduceerd. Net als de CASPER valt de INSTER op door zijn lange carrosserie en wielbasis, om meer binnenruimte te kunnen bieden, en door zijn krachtige uitstraling.

Nog flexibeler

Met zijn afmetingen bevindt de INSTER zich precies tussen de traditionele stadsauto’s en de grotere compacte modellen. Daardoor kan hij de wendbaarheid bieden en het gebruiksgemak dat kopers verwachten, gekoppeld aan nog meer flexibiliteit dankzij een ruim interieur en een grote bagageruimte. Vergeleken met grotere modellen uit een hoger segment maken de compacte afmetingen van de INSTER hem ideaal voor het rijden in de stad en gemakkelijk parkeren.

‘Met de INSTER geven we een nieuwe invulling aan het imago van de kleine SUV’, aldus Simon Loasby, Senior Vice President en hoofd van Hyundai Design Center. ‘Met een onderscheidend design en een interieur dat optimaal benut wordt, presteert de INSTER ver boven verwachting. Met de INSTER geven we een nieuwe betekenis aan het rijden in een kleine elektrische auto.’



Het exterieurontwerp van de INSTER wordt gekenmerkt door zijn robuuste maar kleine SUV-profiel en gladde, ronde oppervlakken. De robuuste spatborden, hightech bumpers en stoere skidplates geven de voor- en achterzijde van de INSTER een extra krachtige uitstraling.



De INSTER valt ook op door zijn LED-dagrijverlichting en pixel-grafische richtingaanwijzers, achterlichten en bumpers. Klanten kunnen de auto verder personaliseren met LED-projectiekoplampen en een exterieurkleur gecombineerd met een contrasterend zwart dak. Afhankelijk van de uitvoering staat de INSTER op 15-inch stalen wielen met wieldoppen, 15-inch lichtmetalen velgen of 17-inch lichtmetalen velgen.

Binnenin biedt de INSTER verbeterde technologie en gebruiksgemak met een 10,25-inch digitaal instrumentenpaneel, een 10,25-inch infotainment-touchscreen met navigatie en een draadloos oplaadstation voor de smartphone in een compacte middenconsole die is ontworpen om een ruimtelijk gevoel te creëren.



Het pixelthema is ook terug te zien binnen in de INSTER, met grafische elementen op het stuur die het hightech-imago van de auto versterken. Het interieur heeft ook aanpasbare deurpanelen zodat eigenaren hun auto verder kunnen personaliseren.



Het interieur van de INSTER is zeer veelzijdig, met een ruime toegang tot de voorste zitrij. Alle stoelen, inclusief de stoel voor de bestuurder, kunnen worden neergeklapt voor extra flexibiliteit. Verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuur zijn optioneel. De tweede zitrij kan in de verhouding 50:50 worden neergeklapt en is behalve verschuifbaar ook kantelbaar.

De exterieurkleuren van INSTER zijn onder meer Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte en Unbleached Ivory, evenals nieuwe kleuren zoals Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl en Abyss Black Pearl. Ook kan worden gekozen voor een exterieurkleur met een contrasterend zwart dak.



Zowel buiten als binnen is gebruikgemaakt van duurzame materialen, waaronder zwarte hoogglans gerecyclede verf voor het exterieur waarbij het traditionele koolstofzwarte pigment is vervangen door een kleurstof gemaakt van gerecyclede banden. Binnenin zijn gerecycled polyethyleentereftalaat (PET) uit flessen en biopolypropyleenmateriaal uit suikerriet gebruikt.

De Hyundai INSTER blinkt uit met zijn hoge DC-laadsnelheid en riante actieradius, waardoor klanten minder tijd kwijt zijn met opladen. Zo kunnen ze snel hun reis voortzetten en optimaal gebruikmaken van de beschikbare energie.



Standaard is de INSTER uitgerust met een 42 kWh-batterijpakket, maar er kan ook gekozen worden voor een 49 kWh-batterijpakket (Long-Range). Beide versies worden aangedreven door een enkele elektromotor die 71,1 kW (97 pk) levert in de versie met 42 kWh-batterijpakket en 84,5 kW (115 pk) in de versie met 49 kWh-batterijpakket. Het koppel is voor beide versies hetzelfde: 147 Nm.

Met een geschatte, toonaangevende actieradius van 355 km (WLTP) op een enkele lading voor de versie met het grootste batterijpakket, herdefinieert de INSTER wat allemaal mogelijk is voor een kleine elektrische stadsauto. Het geschatte energieverbruik bedraagt 15,3 kWh/100 km (WLTP).



Aan een DC-snellaadstation kan de INSTER onder optimale omstandigheden van 10 tot 80 procent van de batterijcapaciteit opladen in ongeveer 30 minuten. De INSTER is ook standaard uitgerust met een 11 kW boordlader en optioneel kan gekozen worden voor batterijverwarmingssysteem en een hoogrendement warmtepomp.



De INSTER biedt, net als de IONIQ 5 en IONIQ 6, een innovatieve V2L-functie (Vehicle-to-Load), waarmee klanten allerlei elektrische apparaten – bijvoorbeeld een elektrische fiets of scooter, buitensport- en/of campinguitrusting – kunnen opladen; ideaal op de camping, voor outdoor-activiteiten, klussen op locatie of als stroomvoorziening tijdens een stroomstoring.



Behalve een riante actieradius en laadsnelheid biedt de INSTER ook een schat aan geavanceerde technologie, waaronder tal van geavanceerde veiligheids- en rijhulpfuncties. De INSTER is voorzien van LED-sfeerverlichting met keuze uit 64 kleuren, een digitaal instrumentenpaneel, een zonnedak en Hyundai Digital Key 2 Touch (op basis van NFC).

Veiligheid

Hyundai's nieuwe elektrische stadsauto biedt het meest complete veiligheidstechnologiepakket in zijn klasse, inclusief geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) zoals een Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Blind-spot View Monitor (BVM) en Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5).



Lane Keeping Assist (LKA) en Lane Following Assist (LFA) zijn ook beschikbaar, evenals Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) met Stop & Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) en Rear Occupant Alert (ROA).



Het ADAS-parkeersysteem combineert Parking Distance Warning (PDW) voor en achter met een Rear-View Monitor (RVM) voor betere zichtbaarheid. De INSTER wordt eind dit jaar in Nederland verwacht. De definitieve specificaties volgen later. Ook volgt een extra variant, de INSTER CROSS, met een nog robuuster design en extra stoere looks.