Eco-Runner Team Delft ontvangt Missie H2 Gouden Waterstofmedaille als oeuvreprijs bij aanvang nieuwe wereldrecordpoging

Het team rijdt ongeveer tien keer de route van de Elfstedentocht. De studenten hebben een compleet nieuw waterstof-elektrisch voertuig ontwikkeld dat door het RDW is goedgekeurd en voorzien van een Nederlands kenteken. Toyota Nederland is als sponsor verbonden aan dit project en begeleidt de recordpoging met een waterstof-elektrische Toyota Mirai



Erwin Jongh (Toyota Nederland) reikte op 17 juni namens Missie H2 de Gouden Waterstofmedaille uit aan het Eco-Runner Team Delft. Het doel van Missie H2 – waarvan Toyota Nederland deel uitmaakt – is om partijen rondom de energietransitie te inspireren, verbinden en stimuleren om Nederland in 2030 en daarna als Waterstofland te vestigen. Om deze toppositie te bereiken, zijn koplopers nodig die vooroplopen in de waterstofversnelling en zo het verschil maken in de energietransitie. Daarom reikt Missie H2 Gouden Waterstofmedailles uit aan dergelijke koplopers.