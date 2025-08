280 pk sterke elektrische Lancia Ypsilon HF en hybride HF Line

Deze sprint in 5,6 seconden van 0 naar 100 km/u en biedt dankzij een Torsen-differentieel scherpe wendbaarheid en direct rijgedrag. Tegelijk werd de nieuwe Ypsilon HF Line getoond, die de sportieve HF‑looks toegankelijk maakt met een betaalbaardere mild‑hybrid aandrijving.

Lancia Ypsilon HF met 280 pk

De Lancia Ypsilon HF met 280 pk is de meest sportieve uitdrukking van het merk. Hij heeft een verlaagd onderstel, 30 mm bredere spoorbreedte en gespierde lijnen die verwijzen naar legendarische Lancia‑modellen. De nieuweling weerspiegelt de kernwaarden van het merk en levert topprestaties: 0-100 km/u in 5,6 seconden, een topsnelheid van 180 km/u en een actieradius van 370 km (WLTP) dankzij een 54 kWh-accu met 400V‑architectuur en snelladen tot 100 km in 10 minuten.