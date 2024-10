Ford komt particuliere EV-rijder tegemoet met SEPP verdubbelaar op Explorer Limited Edition

Om in de transitiefase naar elektrisch rijden de particuliere autokoper een steuntje in de rug te geven, komt Ford met de SEPP verdubbelaar op de Explorer Limited Edition. Dankzij de combinatie van een Extended Range accupakket (79 kWh) en achterwielaandrijving bedraagt de maximale rijbereik 544 kilometer (WLTP).

Een ongekend hoge actieradius in de prijsklasse onder de 40.000 Euro. Het opladen van de accu kan heel snel met maximaal 185 kW. Rijklaar kost de luxe Explorer Limited Edition € 43.750. Voor particulieren komt hij daarmee in aanmerking voor de SEPP-subsidie van € 2.950. Ford verdubbelt de SEPP-subsidie waarmee de particuliere klant de Explorer Limited Edition kan rijden voor een bedrag van € 37.850.



De Ford Explorer Limited Edition heeft een 150 kW/204 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. In combinatie met het 79 kWh accupakket bedraagt de maximale actieradius 544 kilometer (WLTP gecombineerd). Bij een snellader is de laadsnelheid maximaal 185 kW waarmee het opladen van 10 tot 80% ongeveer 26 minuten in beslag neemt.