Suzuki en Toyota verdiepen samenwerking op het gebied van geëlektrificeerde voertuigen

Dit nieuwe model zal vanaf het voorjaar van 2025 worden geproduceerd bij Suzuki Motor Gujarat in India.



Beide bedrijven stammen oorspronkelijk uit Enshu - het westelijke deel van de prefectuur Shizuoka - en beide bedrijven produceerden eerst weefgetouwen voordat de overstap werd gemaakt naar automobielen. Toenmalig voorzitter van Suzuki, Osamu Suzuki (nu senior-adviseur), en Toyota-President Akio Toyoda (huidig voorzitter), legden in 2016 de basis voor een samenwerking met als doel mensen wereldwijd bewegingsvrijheid en rijplezier te bieden. Deze samenwerking heeft sindsdien geleid tot gezamenlijke projecten op het gebied van productie, voertuiglevering en elektrische mobiliteit. Gezamenlijke marktintroducties vonden plaats in Japan, India, Europa, Afrika en het Midden-Oosten.