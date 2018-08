Dodental ingestorte brug Italië loopt op naar 30

Dinsdag is aan het begin van de middag in Italië een enorme snelwegbrug gedeeltelijk ingestort. Diverse betonnen brugdelen van de Morandibrug op de A10 kwamen in de Italiaanse havenstad Genua op de 40 meter lager gelegen grond terecht waar om dat moment auto's reden en personen aanwezig waren.

Doden

Ook reden er op het moment van het instorten auto's over de hoge brug. Een aantal auto's is mee naar beneden gestort. Er wordt gevreesd voor het leven van tientallen slachtoffers maar wellicht gaat het wel om een veel groter aantal. Rond 12.15 uur stortte een brugdeel met een lengte van ongeveer 200 meter plotseling naar beneden.

Hevige regenbui

De Italiaanse politie vermoedt dat de hevige regenbui die op dat moment over de havenstad trok verband houdt met de ramp omdat de brug instorte vlak nadat de bliksem was ingeslagen. Mogelijk heeft de harde wind die gepaard ging met de hevige regenbui de instorting veroorzaakt maar het kan ook om een constructiefout gaan.

Speurhonden

Op dit moment zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse gekomen om eventuele slachtoffers die onder het puin liggen proberen te redden. Brandweereenheden, ambulances en politie zijn massaal naar de rampplek gekomen. Ook wordt er met speciale reddingsploegen en speurhonden naar overlevenden gezocht.

Videobeelden en foto's

De Italiaanse politie heeft op Twitter een foto van de ingestorte brug geplaatst waarop het afgebroken asfalt van het brugdeel dat is blijven hangen nog is te zien met daaronder de betonnen ingestorte brugdelen en onderstaande videobeelden waarop een kort stukje van de instorting van een gedeelte van de brug nog is te zien.

Update 15.30 uur

Inmiddels hebben reddingsdiensten een aantal slachtoffers levend onder het puin gevonden en weten te bevrijden. De gewonden, acht in totaal, zijn naar ziekenhuizen in de directe omgeving gebracht. Ook is er door de Italiaanse autoriteiten aangegeven dat er op dit moment 22 doden zijn te betreuren maar dit aantal kan nog verder oplopen.

Update 21.00 uur

Reddingswerkers vrezen dat delen van de brug die nu nog staan ook gaan instorten. Daarom wordt een nog groter gebied onder en rond de brug ontruimd en moeten omwonenden hun woning verlaten. Inmiddels is het dodencijfer opgelopen naar 30, zo heeft de Italiaanse regering dinsdagavond bekendgemaakt. Toch wordt er nog steeds gevreesd dat dit cijfer verder zal oplopen omdat er 10 mensen vermist zijn en mogelijk nog meer mensen bedolven onder de brokstukken liggen. De zoekactie naar personen gaat gewoon verder.

Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10

Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia

Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova pic.twitter.com/7YJINjFWRX — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 augustus 2018

+++ Genova crollo al ponte Morandi su autostrada A10 #repartiprevenzionecrimine #poliziastradale e soccorsi sul posto pic.twitter.com/wvCFMyife1 — Polizia di Stato (@poliziadistato) 14 augustus 2018