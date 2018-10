Ongeluk met limousine in VS eist 20 levens

Bij een verkeersongeval in de VS zijn 18 inzittenden en twee voorbijgangers om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde zaterdag in Schoharie zo'n 300 kilometer ten noorden van New York. Een limousine reed van een heuvel af rechtdoor op een T-splitsing, botste tegen een stilstaande auto op een parkeerplaats. en reed in op een groep mensen, waarbij twee personen om het leven kwamen. Waardoor de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte is nog niet bekend. Dit melden NOS en HLN.

De slachtoffers in de limo waren allemaal mensen van in de 30. Ze waren onderweg naar een brouwerij om de verjaardag van één van hen, Amy Steenburg, te vieren. Amy en haar drie zussen zaten in de limo. Ook de man van Amy, Axel Steenburg, en zijn broer Rich (34). Ook de twee echtgenoten van haar twee andere zussen kwamen om het leven. Amy's man had een surpriseparty voor haar georganiseerd. Amy en hij waren net getrouwd. Eén van Amy's zussen laat twee kinderen achter, een andere zus één kind.

Behalve de 17 inzttenden kwamen ook de chauffeur van de auto en twee voetgangers om het leven. Het kruispunt staat bekend als gevaarlijk: er gebeuren geregeld ongelukken. Voor vrachtwagens is de route inmiddels verboden, nadat er in korte tijd drie trucks uit de bocht waren gevlogen.

Tom King, de broer van de vier vrouwen, zei dat zijn vier zussen een hele hechte band hadden. Tegen de New York Post zei hij: 'Ze waren als de vier musketiers. Mijn ouders verkeren in shock.' Het ongeval is het dodelijkste ongeval sinds 2009. Toen vatte een busje met ouderen vlam bij de evacuatie voor de orkaan Rita in 2005. Daarbij kwamen in Texas 23 mensen om het leven.

Er zijn inmiddels verschillende benefietacties gestart om de begrafenissen van de slachtoffers te betalen. Ook is er een inzameling voor de jonge kinderen die zij nalaten.