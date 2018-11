Jacht geopend op loverboys in Antwerpen

Om de toenemende loverboy-praktijken gaat de Nederlandse afdeling van Terre des Hommes met de stad Antwerpen samenwerken om dit aan te pakken. De huidige loverboy zoekt zijn slachtoffers tegenwoordig via het internet en handel gaat veelal de grens over.

Tegenover het AD zegt Gideon van Aartsen van Watch Nederland, dat onderdeel uitmaakt van Terre des Hommes, dat Vlaamse meisjes en jongens in Nederland te werk worden gesteld en Nederlandse in België.

Minderjarigen worden vaak over de grens aan het werk gezet, omdat ze op die manier minder snel weglopen”, aldus Van Aartsen. “Nederlandse slachtoffers komen vaak in Antwerpen terecht, waar ze niet achter het raam werken, maar in bepaalde cafés die in België als ‘bar’ worden aangeduid.

Volgens Van Aartsen is de stijging van het aantal minderjarige prostituees in beide landen te wijten aan de online handel. ‘Pooiers ronselen kinderen op onschuldige ogende websites, zoals Telegram, Tinder en zelfs Scholieren.com. Het is big business, soms reageren binnen 48 uur wel 160 mannen op een advertentie.’