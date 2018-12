Duizenden 'Gele Hesjes' op de been bij betoging in Parijs, ook demonstraties in België en Nederland

Oproerpolitie

Er is veel politie op de been, omdat de demonstratie van de 'gele hesjes' vorige week zaterdag uit de hand liep. De oproerpolitie, uitgerust met schilden en gasmaskers, probeert de demonstranten uit elkaar te drijven. Alleen al in Parijs zijn zo'n 8000 agenten ingezet om de protesten van de 'gele hesjes' in goede banen te leiden. De Arc de Triomphe is volledig omsingeld en veel straten zijn afgesloten. Ondanks de inzet van traangas en de honderden arrestaties is er nog geen sprake van een grootschalige gewelddadige sfeer.

Aanhoudingen

De protesten in Parijs zijn vooral tegen de te hoge brandstofprijzen. Sommigen eisen zelfs het ontslag van president Macron. Volgens de Franse politiediensten zouden er al 500 mensen zijn staande gehouden, van wie 272 personen zijn vastgezet, aldus de NOS.

Gesloten

Op last van de politie blijven zaterdag in Parijs onder andere ruim tien musea, de Opera en winkels in het centrum dicht. Ook de Eiffeltoren en het Louvre zullen de deuren gesloten houden.

België

De Gele Hesjes zijn ookj in België op de been. Persbureau Belga meldt dat er in Brussel drie personen zijn opgepakt en er is een blokkade van de Belgisch-Franse grens op de autosnelweg richting het Franse Duinkerken.

Nederland

Maastricht

Ook in Nederland zijn er demonstraties. Zo hebben zich in Maastricht voor het MVV-stadion enkele tientallen mensen met gele hesjes verzameld. Ze dragen pamfletten met de opschriften 'Laat ons samen strijden voor de toekomst van onze kleinkinderen' en 'Een vinger kun je breken, een vuist niet'.

Amsterdam en Alkmaar

UIt berichten op Facebook blijkt dat de 'Gele Hesjes' zaterdag ook demonstraties houden in Amsterdam en Alkmaar. Namesn de organisatie laat de Alkmaarse Nathalie Peters-Koopmans aan NH Nieuws weten dat het om een vreedzaam protest gaat. Volgens haar gaan de Gele Hesjes vandaag flyers uitdelen. Vandaag is het vreedzaam, maar Peters-Koopmans verspelt wel harde acties mocht de politiek geen gehoor geven.

Rotterdam

Aan het gele-hesjes-protest in Rotterdam hebben zaterdag zo'n 200 mensne deelgenomen. Veel meer dan verwacht, aldus initiatiefnemer Jan Dijkgraaf tegen RTV Rijnmond. De demonstratie begon om 11:30 op het Willemsplein naast de Erasmusbrug. Vervolgens liepen de Gele Hesjes heen en weer over de brug. Ze zongen daarbij het lied 'Vijftien miljoen mensen' van Fluitsma en Van Tijn uit de jaren '90. Dijkgraaf zei bij aanvang van het protest: 'Dat lied staat voor saamhorigheid. Voor een tijd waarvan je blij was dat je hier mocht wonen. Maar de kloof tussen burger en overheid is nu levensgroot. Dat zie je keer op keer, bij elk verdrag en elke bezuiniging in de zorg'.

De Gele Hesjes, een protestbeweging die is komen overwaaien vanuit Frankrijk, eisen onder meer het aftreden van van kabinet Rutte III, het vertrek uit de Europese Unie, een lagere pensioenleeftijd en een einde aan de milieumaatregelen.