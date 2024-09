Man aangehouden voor misbruik van een minderjarige en bezit grote hoeveelheid kinderporno

Honderden slachtoffers, geen verspreiding

Via sociale media deed hij zich lange tijd voor als een knap, jong meisje, chatte met jongens en verleidde hen op deze manier om seksuele handelingen te plegen voor de camera. Hij maakte schermopnamen en bewaarde deze op zijn computer. In totaal gaat het om enkele honderden slachtoffers, verspreid over het hele land, waarvan een deel onherkenbaar in beeld is. Daarnaast trof de politie beeldmateriaal aan van seksueel misbruik van een minderjarige jongen, gepleegd door de verdachte zelf. Er zijn geen aanwijzingen dat het beeldmateriaal door de man verspreid is.

Onderzoek politie

De politie kwam de man op het spoor na twee meldingen van slachtoffers. Aan de hand van deze meldingen begon de politie een onderzoek. Dit onderzoek werd, door een capaciteitstekort vanwege een andere grote zedenzaak in Noord-Holland, geleid door de eenheid Rotterdam. Zij troffen een grote hoeveelheid mapjes met jongensnamen aan, met daarin de schermopnamen van (soms vergaande) seksuele handelingen. Tijdens dit onderzoek werden ook de beelden van het misbruik van een minderjarige jongen door de verdachte aantroffen.

Nicknames

De man gebruikte de nicknames Britt, Milou, Kate, Tess, en Suus. Daarnaast gebruikte hij het account only_following_ppl. De accounts die in de zaak gebruikt zijn, zijn op dit moment niet meer actief.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal dat door de politie is gevonden, is gemaakt vanaf 2016 en betrof alleen minderjarige jongens. De afgelopen dagen is door de politie contact opgenomen met een deel van de slachtoffers. Niet alle slachtoffers zijn door de politie herkend en mogelijk is het aantal slachtoffers ook nog groter dan de politie nu weet.