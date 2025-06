Nederland versterkt Oekraïense marine met vaartuigen en drones

Nederland heeft een nieuw maritiem steunpakket voor Oekraïne aangekondigd met een totale waarde van zo’n 400 miljoen. Het bestaat uit meer dan 100 snelle patrouilleboten en militaire vaartuigen voor speciale operaties. Minister Ruben Brekelmans maakte dat vandaag bekend tijdens een bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group in Brussel.

De vaartuigen zijn voorzien van tal van sensoren, wapens en communicatiesystemen. Ook tientallen maritieme drones behoren tot het pakket. De eerste leveringen zijn al gedaan en gaan door tot en met 2026.

“Het is een belangrijk pakket om de maritieme veiligheid van Oekraïne te versterken. We zien dat de Russische dreiging op onder meer de Zwarte Zee en de Dnjepr-rivier alleen maar groter wordt”, zei Brekelmans. “De haven van Odessa en de handelsroutes die door de Zwarte Zee lopen, gelden als de levensader van de Oekraïense economie. Zonder de juiste bescherming kan deze instorten. We kunnen dat simpelweg niet laten gebeuren.”

Ook steekt Nederland 20 miljoen in het Maritime Regional Training Centre. Hier worden Oekraïense mariniers opgeleid. In dit pakket zitten wapens, munitie en persoonlijke en tactische uitrustingsstukken.

Laatste F-16’s geleverd

De bewindsman benoemde verder dat de laatste Nederlandse F-16’s onlangs naar Oekraïne zijn gegaan. Hij sprak zijn dank uit aan Denemarken en de Verenigde Staten, de twee partners in de Air Force Capability Coalition. Gezamenlijk is deze levering mogelijk gemaakt.

“Maar daarmee is de klus niet geklaard”, merkte de minister op. “Ons werk gaat door met de opleiding van vliegers, onderhoudspersoneel en ander grondpersoneel. Ook blijven we de Oekraïense luchtmacht steunen als het gaat om onderdelen, infrastructuur en munitie.”