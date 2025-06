Verdachte aangehouden gewapende winkeloverval Leiden

De politie ontving op dinsdag 3 juni rond 9.30 uur een melding van een gewapende overval bij een winkel aan de Haarlemmerstraat in Leiden. Direct daarna is een onderzoek gestart en kwam een verdachte in beeld. Na een zoekslag heeft het arrestatieteam de verdachte in Zaandam aangehouden. Het gaat om een 24-jarige man uit Zaandam. Bij de aanhouding zijn een wapen en meerdere gestolen goederen aangetroffen.