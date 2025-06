Demissionair kabinet besluit op korte termijn over datum verkiezingen

Met het indienen van het ontslag van het kabinet door premier Schoof komen er nieuwe verkiezingen. Het demissionaire kabinet bekijkt momenteel wat een geschikte en haalbare datum voor nieuwe verkiezingen is. De Kiesraad heeft geadviseerd de Tweede Kamerverkiezingen in ieder geval niet voor 29 oktober 2025 te organiseren. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Uitermark zal op korte termijn een besluit nemen over een datum voor de verkiezingen.

De Kiesraad heeft eerder zijn advies over de verkiezingen uitgebracht aan de regering en beide Kamers. De Kiesraad zegt in het advies dat er voldoende tijd nodig is om de verkiezingen goed te kunnen organiseren met het oog op wettelijke termijnen en uitvoerbaarheid. Het gaat dan bijvoorbeeld om het kunnen drukken en verspreiden van stempassen, het vinden van locaties voor stemlokalen, de vrijwilligers om deze te bemensen en het aanleveren van kandidatenlijsten. Daarnaast noemt de Kiesraad het onwenselijk om verkiezingen te houden in een vakantieperiode, omdat mensen dan mogelijk hun stem minder goed uit kunnen brengen.

Het advies van de Kiesraad wordt meegenomen in het definitieve besluit van de demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook worden de uitgesproken wensen van partijen in de Tweede Kamer hierin meegewogen.

Demissionair minister Uitermark: “Ik dank de Kiesraad voor het duidelijke en snelle advies dat is uitgebracht over nieuwe verkiezingen. Met dit advies in de hand spreek ik zo snel mogelijk met partijen die betrokken zijn bij de organisatie van de verkiezingen. Donderdag ga ik direct om tafel met de gemeenten, die een cruciale rol spelen. In de keuze voor een verkiezingsdatum streven we naar een balans tussen zorgvuldigheid en uitvoerbaarheid en duidelijkheid voor de kiezer en politieke partijen. Naar verwachting volgt nog deze week het besluit over een verkiezingsdatum. Hierover zal nog in de ministerraad worden gesproken.”