Nederlands marinefregat laat Amerikaans schip met raket zinken

Werelds grootse marineoefening

'Dat gebeurde vorige week tijdens ’s werelds grootste marineoefening Rim of the Pacific (Rimpac), maar is nu pas bekend gemaakt', aldus het ministerie. Het doel van de aanval van de Tromp was een buiten dienst gesteld schip van de Amerikaanse marine.

Lancering Harpoon-raket

De lancering van de Harpoon-raket was voor de bemanning het hoogtepunt van de training. “Zeer indrukwekkend om een schip daadwerkelijk naar de kelder te laten gaan”, zegt commandocentrale-officier Tjerk. “Het was leerzaam om alle procedures toe te passen en de systemen van het schip te gebruiken waarvoor ze zijn bedoeld.”

Radar

Harpoon-antischeepsraketten voor de middellange-afstand worden verschoten vanuit 8 schuin geplaatste lanceerbuizen op het middenschip. De zogenoemde ‘fire and forget’-raketten vliegen naar een vooraf bepaald gebied. Daar schakelen ze hun eigen radar in om vervolgens zelfstandig het doel aan te vallen.

Grote meerwaarde

Met nog 40 marineschepen, 170 vliegtuigen en landeenheden uit totaal 29 landen traint de Tromp alle aspecten van maritieme oorlogsvoering. Daaronder ook die in het hoogste geweldspectrum. Commandant kapitein-luitenant-ter-zee Yvonne van Beusekom noemt de oefening uniek en van grote meerwaarde voor de Koninklijke Marine.

Militaire relaties

Het is voor het eerst dat een Nederlands marineschip meedoet aan Rimpac. De Defensie Duikgroep neemt wel al langer deel. Door Rimapc versterkt Nederland de militaire relaties met bondgenoten en de samenwerking met nieuwe in de Indo-Pacific regio.