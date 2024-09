Minister Brekelmans bezoekt Nederlandse militairen in Litouwen

Als Russische drones in het luchtruim vliegen van bijvoorbeeld de Baltische staten, moet de NAVO die waar nodig kunnen neerhalen. 'Dat zei minister Ruben Brekelmans tijdens zijn bezoek aan de enhanced Forward Presence (eFP) in Litouwen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 11 tot en met 17 september 2024', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

In Estland en Letland neergestorte Russische drones

Brekelmans deed die uitspraak naar aanleiding van Russische drones die onlangs zijn neergestort in Estland en Letland. “Onacceptabel en gevaarlijk”, aldus de minister. Volgens hem is het in eerste instantie aan het land zelf om het luchtruim te verdedigen. Maar waar nodig moet de NAVO individuele landen daarbij helpen, vindt hij. Wat hem betreft moet het bondgenootschap daar helder over zijn.

Hoofdtaak 1

Brekelmans was in zijn functie voor het eerst bij de troepen in Litouwen. Hij zei onder de indruk te zijn van het enthousiasme en de professionaliteit van de militairen. Met zijn bezoek onderstreepte de minister ook de noodzaak van hoofdtaak 1, oftewel de verdediging van het eigen en het NAVO-verdragsgebied.

eFP

De focus van de eFP ligt op het afschrikken van Rusland om tot agressieve acties over te gaan. Een ander hoofddoel is het geruststellen van de bevolking. Defensie levert 270 tot 300 militairen aan de vooruitgeschoven aanwezigheid (eFP) van de NAVO in Litouwen.