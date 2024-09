CBS: Consumenten minder negatief in september

De stemming onder consumenten is in september minder negatief dan een maand eerder. Dit meldt het CBS vrijdag.

Koopbereidheid

'Het consumentenvertrouwen kwam in september uit op -21. In augustus was dat -24. Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verbeterde', aldus het CBS.

Onder het gemiddelde

Met -21 lag het consumentenvertrouwen in september onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-10). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (-59).

5 deelvragen

Het CBS meet het consumentenvertrouwen elke maand sinds april 1986 op basis van het consumentenconjunctuuronderzoek. Het consumentenvertrouwen is een gemiddelde van 5 deelvragen, waarbij van elke vraag het saldo van positieve en negatieve antwoorden wordt genomen. Als alle consumenten positief zijn, is het saldo 100. Als alle consumenten negatief zijn, is het saldo -100.