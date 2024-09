Vier Nederlandse landmacht militairen gewond tijdens oefening in Duitsland

Vier militairen van de Koninklijke Landmacht zijn gistermiddag gewond geraakt. 'Dat gebeurde tijdens een oefening in het Duitse Todendorf', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Twee aparte ongelukken

'Het ging om twee aparte eenzijdige ongelukken. In beide gevallen reed een Fennek-verkenningsvoertuig in een greppel', aldus het ministerie. De vier gewonden militairen zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht.

Families ingelicht

Eén van de gewonden werd gisteren alweer uit het ziekenhuis ontslagen. De overige drie moesten blijven. De families van de vier betrokken militairen zijn geïnformeerd door Defensie. De Koninklijke Marechaussee stelt een onderzoek in naar de precieze toedracht van de beide incidenten.