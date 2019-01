Gele hesjes protesteren in Parijs en in andere steden van Frankrijk

Ook vandaag zijn in Parijs gele hesjes de straat opgegaan om te protesteren.

Daarnaast werd er door gele hesjes in Marseille, Bordeau , Lyon, Toulouse, Caen en Rouen gedemonstreerd. Het is de achtste keer dat de beweging op zaterdag protesteert. Voorafgaand aan deze achtste keer schreven de gele hesjes aan president Macron dat ze bereid zijn om 'nog verder' te gaan. De beweging van de gele hesjes wil meer koopkracht en is het oneens met de hervormingen.

Macron deed eerder de toezegging dat de minimumlonen met 100 euro per maand omhooggaan. In december werd de verhoging van de brandstofbelasting op de lange baan geschoven.