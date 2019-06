Meer dan 60.000 handtekeningen voor EHBO in het voortgezet onderwijs

In totaal hebben 60.371 mensen hun handtekening gezet onder het burgerinitiatief om EHBO-les op te nemen in het voortgezet onderwijs. Dit burgerinitiatief kwam van het Rode Kruis, artsengroep Schok en Pomp en Radio 10 DJ Rob van Someren. Namens hen overhandigden twee leerlingen, die al levensreddende handelingen op school hebben geleerd, de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Met een ruime meerderheid spreken acht politieke jongerenorganisaties vandaag ook hun steun uit om EHBO-les op middelbare scholen te krijgen.

Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis, Bernard Leenstra namens Schok en Pomp en Radio 10 DJ Rob van Someren waren allen aanwezig bij de aanbieding. Van Schaik: “We hebben in korte tijd de benodigde handtekeningen ruim binnen gehaald voor ons initiatief om het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Ook jongeren steunen dit idee massaal. Het geeft aan hoe dit onderwerp leeft. Die boodschap brengen we vandaag ook over in Den Haag. Nu is de tijd om echt te realiseren dat we EHBO-les in het voortgezet onderwijs opnemen.”

Het Ashram College uit Alphen aan de Rijn biedt zijn leerlingen al jaren EHBO-les aan op school en ondersteunt het burgerinitiatief van harte. Voor de overhandiging van de petitie aan de Tweede Kamer kwam klas 3 speciaal naar Den Haag om haar enthousiasme aan de politiek over te brengen. Sem en Luna mochten de handtekeningen aanbieden namens hun medeleerlingen: “Wij willen dat alle scholieren op elke middelbare school EHBO-lessen krijgen. Wij zijn blij dat in noodsituaties of bij ongelukken wij EHBO-lessen hebben gehad en daardoor kunnen handelen, maar iedereen zou dit moeten leren!”

Een ruime meerderheid van acht politieke jongerenorganisaties heeft bekend gemaakt het burgerinitiatief te steunen. Nu het formeel aan de Tweede Kamer is overhandigd, wordt gecheckt of aan alle formaliteiten is voldaan. Daarna moet duidelijk worden wanneer het onderwerp op de politieke agenda komt en - nog belangrijker – of er een politieke meerderheid te vinden is om EHBO-les op middelbare scholen in te voeren.