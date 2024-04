Planken van hardhout voor buitenprojecten

Heb je houten planken nodig voor projecten buiten in de tuin of aan het huis?

Dan zijn planken van hardhout een uitstekende keuze. Profiteer van een ruim assortiment aan verschillende soorten planken van hardhout, om te gebruiken voor het aanleggen van een terras of het aankleden van een gevel. Binnen een ruime voorraad vind je verschillende soorten planken van hardhout die direct kunnen worden gebruikt voor verschillende projecten in de buitenlucht. Je kiest voor een sterk en duurzaam product, met een natuurlijke uitstraling, waardoor deze planken voor menig buitenproject de aangewezen optie zijn. Je kunt kiezen voor geschaafde of fijnbezaagde planken van hardhout, om uiteenlopende projecten mee te realiseren en mogelijk te maken.

Assortiment hardhouten planken

Bij www.houtenplaten.be/kun je terecht voor het uitkiezen van verschillende soorten planken in hardhout. Er is namelijk een ruim assortiment aan planken beschikbaar, die tevens op voorraad verkrijgbaar zijn. Dit maakt het mogelijk om snel en gemakkelijk geschikt hout uit te kiezen en te laten leveren op locatie. Zo kun je spoedig met al je projecten van start gaan en een stijlvol terras plaatsen of de gevel voorzien van bekleding. Je kunt ook langsgaan in de showroom om zelf een indruk te krijgen van de kwaliteit van het hout. Ook zie je dan gelijk in welke kleuren het hout beschikbaar is en welke keuze het beste bij jouw tuin of woning past. De mogelijkheden zijn eindeloos, dus het is verstandig om hierover goed advies in te winnen. Zo weet je precies wat planken van hardhout voor jou kunnen betekenen en hoe je deze het meest effectief inzet voor het realiseren van tal van aantrekkelijke buitenprojecten.

Keuze uit hardhouten planken

Kies voor een duurzaam en sterk product door planken van hardhout te kopen voor projecten in de buitenlucht. Met de juiste behandeling kunnen deze planken jarenlang mee en voorkom je dat je snel een nieuwe aankoop moet doen, voor vervanging van huidige planken. Doordat de planken van duurzaam hardhout zijn gemaakt, zijn ze een lang leven geschonken en bieden ze een aantrekkelijke en natuurlijke uitstraling. De planken van hardhout zijn onderhoudsvriendelijk en bovendien optimaal bestand tegen invloeden van variërend weersinvloeden. Het hout zal hierdoor niet kromtrekken, maar mooi en stabiel blijven. Hardhouten planken zijn in verschillende prijsklassen verkrijgbaar, waardoor het eveneens mogelijk is om goedkope planken van hardhout te krijgen. Goedkope soorten hardhouten planken zijn onder meer Mukulungu en Cumaru, terwijl Padoek, Ipé en Afrormosia vallen in een duurdere prijsklasse.

Soorten hardhout voor planken

Voor het realiseren van diverse buitenprojecten wil je geen fout hout uitkiezen. Planken van hardhout zijn de aangewezen kandidaat voor het plaatsen van onder meer terrassen in de achtertuin, of het neerzetten van een stevige schutting. In een ruim assortiment zijn verschillende soorten hardhouten planken verkrijgbaar, elk met eigen unieke kwaliteiten en voordelen. Zo zijn er planken beschikbaar en op voorraad verkrijgbaar in houtsoorten Ipé, Padoek, Afrormosia, Cumaru en Mukulunga. Voldoende opties om de meest uiteenlopende projecten in de buitenlucht mee mogelijk te maken.