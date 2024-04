Opnieuw aanhouding voor ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw in Hedel

Op maandag 29 april heeft het onderzoeksteam opnieuw een man aangehouden voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden in Hedel op Nieuwjaarsnacht. Het gaat om 28-jarige man uit Hedel en hij wordt ervan verdacht een grote rol te hebben gespeeld in de ongeregeldheden en de aanloop er naar toe. De man kwam in het lopende onderzoek naar voren als verdachte, zijn beelden zijn niet openbaar gemaakt in Plaats Delict en Opsporing Verzocht. Een andere verdachte, een 24-jarige man uit Ammerzoden, werd dat wel. Hij besloot zich maandag 29 april op het bureau te melden, nadat hij beelden van zichzelf voorbij zag komen.