Man gewond na schietincident in restaurant

Een 36-jarige man raakte zaterdagavond gewond nadat hij werd beschoten in een restaurant op de Groene Hilledijk in Rotterdam. De dader ging er na het schieten vandoor. De politie doet onderzoek.

Even voor tien uur ’s avonds kwam een man het restaurant op de Groene Hilledijk binnen en schoot op een man die daar binnen zat. De schutter ging er direct vandoor. Het slachtoffer werd door zijn gezelschap meteen naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan zijn verwonding.

In de omgeving werden twee verdachten aangehouden. Zij zijn dezelfde avond nog heengezonden. De politie doet onderzoek naar de schutter, het motief en de omstandigheden.