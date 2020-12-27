Brand in ijssalon Toscane in Gieten aangestoken

De politie is een uitgebreid onderzoek gestart na een brand in ijssalon Toscane in Gieten. Uit eerste waarnemingen zou het volgens de politie gaan om brandstichting.

Omstreeks 01.00 uur werd de brand ontdekt en werd bestreden door brandweerkorpsen uit Gieten, Gasselternijveen, Borger, de brandweer van Annen kwam met een tankwagen en die van Veendam met een hoogwerker.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie de brand heeft veroorzaakt en waarom.

