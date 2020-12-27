Onwel wording veroorzaakt ongeval op A16

Kort na 21.30 uur rijden beiden voortuigen achter elkaar over de A16 in de richting van Dordrecht. In de achterste auto zit een man (49) achter het stuur met in de auto zijn vrouw en twee kinderen. Plots zien zij dat hij zijn bewustzijn verliest en voorovervalt. Daardoor drukt de man ook het gaspedaal in en rijdt hij op zijn voorganger. Beide auto’s raken in een slip en botsen op de vangrail. Daarbij raakt de bestuurder (64) van de voorste auto licht gewond. Hij werd door ambulancepersoneel ter plaatse nagekeken. De bestuurder van de achterste auto is in verband met zijn medische toestand opgenomen in het ziekenhuis. Tijdens het onderzoek door de hulpdiensten is de A16 korte tijd volledig afgesloten geweest.