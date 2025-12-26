Agenten vinden 115 kilo vuurwerk in woning van vrouw in Berlicum

Agenten hebben in totaal 115 kilo vuurwerk aangetroffen, in alle soorten en maten, in een woning op de Oude Pastorieweg in Berlicum. Dit meldt de politie.

Verdachte 'uitgenodigd' op politiebureau

'Alles is in beslag genomen. De verdachte is niet aangehouden, maar wel uitgenodigd op het politiebureau voor verhoor. Ze wordt verdacht van het bezit van en handelen in vuurwerk. We verdenken haar ervan dat ze het vuurwerk vanuit haar huis verkocht aan derden', aldus de politie.

Anonieme tip

De ontdekking werd gedaan na een anonieme tip. In de woning werden diverse soorten verboden vuurwerk aangetroffen. Vuurwerk van de zwaartecategorie F2 was opgeslagen in de woning. In totaal is er 115 kilo vuurwerk afgevoerd. Al het in beslag genomen vuurwerk zal worden vernietigd.

Brand en ontploffingsgevaar

Het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in woningen of kelderboxen is levensgevaarlijk. Het brand- en ontploffingsgevaar is enorm en vormt een groot risico voor omwonenden. Ook wordt vuurwerk vaak in gevaarlijke omstandigheden bewaard wat het gevaar nog groter maakt. De controle op vuurwerk is dan ook een aandachtspunt van de politie.

Melden helpt

Illegale handel en opslag van verboden vuurwerk levert levensgevaarlijke situaties op. Heeft u hierover informatie: meld dit bij de politie via 0900-8844 of anoniem via M. 0800 7000 of via Meldmisdaadanoniem.nl.