Man lichtgewond na schietincident Amsterdam, drie aanhoudingen

De politie in Amsterdam kreeg op 25 december rond 20:18 uur een melding van een schietincident aan de Vlaardingenlaan. 'Agenten troffen daar een lichtgewonde man. Hij werd vervoerd naar een ziekenhuis', zo meldt de politie vrijdag.

Drie aanhoudingen waaronder gewonde slachtoffer

'In de omgeving werden twee verdachten aangehouden. De gewonde man in het ziekenhuis is ook aangehouden als verdachte. Het opsporingsonderzoek richt zich op de toedracht en de rollen van de mannen', aldus de politie.

Twee verdachten overgebracht naar cellencomplex

Direct na de melding spoeden politiemensen zich naar de Vlaardingenlaan. Daar treffen ze een lichtgewonde man. Hij wordt verzorgd en overgebracht naar een ziekenhuis. In de omgeving wordt een onderzoek gestart. Daarbij komen twee mannen in beeld als verdachten. Zij worden aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De man in het ziekenhuis is daarbij ook aangemerkt als verdachte.

Sporenonderzoek recherche

Het opsporingsonderzoek dat hierop is gestart richt zich op de toedracht, het incident en de rol die de verdachten hierbij hebben gehad. De recherche onderzoekt onder meer sporen op en rond de plaats delict, spreekt met getuigen en bekijkt camerabeelden uit de omgeving.