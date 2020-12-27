Twee keer te veel op bij vliegend personeel

Het Team Luchtvaarttoezicht heeft samen met de Koninklijke Marechaussee een alcoholcontrole uitgevoerd onder het vliegend personeel op Schiphol. Twee personen bleken hierbij een te hoog alcoholpromillage te hebben.

In totaal voerden ze 212 alcoholcontroles uit tussen 7.00 en 08.30 uur onder het cabine- en cockpitpersoneel. Een stewards had een positieve blaastest. Hij blies 280 μg/L. Het Openbaar Ministerie bepaalde de boete op 1100 euro en een vliegverbod van 5 uur. In de luchtvaart is maximaal 0,2 promille toegestaan. Een piloot had wel gedronken maar bleef beneden de maximale norm. Hij mocht niet vliegen en kreeg een vliegverbod van een uur en mocht van zijn werkgever de hele dag niet meer

Tien uur voorafgaand aan een vlucht mag het vliegtuigpersoneel geen alcohol drinken.